CdS – Europa League, si cerca una soluzione per Inter-Getafe: l’ultima idea…

Lungo lavoro diplomatico nelle ultime ore per capire se ci sono i margini per disputare Inter-Getafe e Siviglia-Roma domani. Il Corriere dello Sport scrive: “Non è esclusa comunque una trasferta lampo, con partenza domani mattina e rientro nella notte. La Roma aveva pensato pure di volare in Portogallo, a Faro; il Getafe di atterrare in Svizzera. Non il massimo. Entrambi i match saranno a porte chiuse come Lask-United e Olympiacos-Wolverhampton. Su Basilea-Eintracht di giovedì 19, invece, gli svizzeri sono ancora alla ricerca di uno stadio visto che le autorità svizzere hanno negato il St. Jakob-Park. Resta la protesta dei sindacati dei calciatori italiani e spagnoli, Aic e Afe, che con un comunicato congiunto non hanno chiesto di non giocare gli incontri”.