Inter, già 7 i gol di testa: Inzaghi ha una contraerea, nessuno ha fatto meglio

I nerazzurri in queste prime giornate si stanno dimostrando micidiali sui palloni alti: un'arma che può rivelarsi decisiva

L'Inter, sulla scia di quanto visto nelle ultime stagioni, si conferma letale sui palloni alti. Numero migliorati ulteriormente in queste prime partite del 2021/22, con già 7 gol di testa nelle prime 7 giornate di campionato. Il Corriere dello Sport analizza questi dati: "L'Inter sa usare la testa. Sono già 7, infatti, i gol segnati con un'inzuccata dai giocatori nerazzurri in questo campionato. Considerando che sono state disputate solo 7 giornate, significa che un'incornata vincente arriva in media ad ogni turno. Proseguendo di questo passo, si arriverebbe a quota 38 a fine torneo: una cifra stratosferica e, proprio per questo motivo, difficilmente realizzabile. Ma per tutta l'annata resterà una specialità della casa, come peraltro è accaduto anche nelle ultime due stagioni. L'Inter, infatti, ha sempre primeggiato in questa speciale classifica anche in passato. Nel 2020/21, ad esempio, con un totale di 14 centri, alla pari della Juventus. Mentre, nel 2019/20, con 20, staccando nettamente l'Atalanta ferma a 14. Quest'anno, dietro ai nerazzurri, c'è il Genoa, con 5. Tuttavia, allargando l'analisi ci sono un altro paio di dati significativi. Da un lato, gli uomini di Inzaghi hanno raccolto già, rispettivamente, la metà e un terzo delle reti totali di testa delle ultime due annate. Dall'altro, i 7 su 22 di oggi (miglior attacco del torne) significano un terzo del totale: nel 2020/21, invece erano stati 20 su 81, quindi meno di un quarto, e nel 2019/20 14 su 89, nemmeno un sesto".