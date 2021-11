Inter, GdS: “Questo giocatore può essere la chiave della stagione se ha trovato continuità”

La Gazzetta dello Sport si sbilancia dopo la prova di ieri nel match di San Siro contro il Napoli vinto 3-2 dai nerazzurri

La Gazzetta dello Sport si sbilancia: forse l’Inter di Simone Inzaghi ha trovato la chiave della stagione. Ne parla il quotidiano dopo la vittoria per 3-2 di ieri contro il Napoli a San Siro, ora che il primo posto in classifica dista solo 4 punti. “Rigore e corner del raddoppio. Questione di piedi. Se, come sembra, ha trovato continuità, può essere la chiave della stagione. Brozovic non è più solo in regia”, è la pagella della Gazzetta per Hakan Calhanoglu. Da 7 pieno per il quotidiano.