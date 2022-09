CdS – Inter, alcuni giocatori imborghesiti. ”E manca leader alla Maldini o Chiellni”

Il Corriere dello Sport, nell'analisi sul KO dell'Inter contro l'Udines e, pone l'attenzione anche sulla mancanza di leader fuori dal campo: ''L'Inter non ha un Maldini o un Chiellini, un elemento capace di scuotere lo spogliatoio e di trascinare il gruppo. Alle prime difficoltà, la squadra si squaglia e, appena subisce il pareggio, affonda''.

''In più qualcuno si è "imborghesito" complice la vittoria dello scudetto, di altri trofei e le convocazioni in nazionale: il problema è stato sottolineato nel confronto post Bayern con la dirigenza che si aspetta un altro rendimento e altri atteggiamenti in particolare da Barella e Bastoni, spesso troppo nervosi e polemici '', chiosa il CorSport.