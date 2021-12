Inter, tutti pazzi per Inzaghi: “Cosa dicono i calciatori, anche chi gioca meno”

Simone Inzaghi ha conquistato tutti in casa Inter: ecco cosa dicono di lui i calciatori (anche quelli che giocano di meno)

C’è grande feeling tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi. Ma anche tra i giocatori e l’allenatore nerazzurro. Sia chi gioca sempre, sia chi scende in campo con meno frequenza, spende parole al miele per Inzaghi. Lo ha svelato così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “L’uomo della settimana al di là del ko di Madrid è Inzaghi, va sottolineata la partita che l’Inter ha fatto a Roma, davvero straordinaria e unica. La squadra nerazzurra ha dominato e fatto 3 gol in 30 minuti, la prestazione va fatta al di là delle assenze della Roma. Un’Inter che comunque ha perso Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen, quattro pedine importanti. I giocatori - chi gioca e chi no - ne parlano in modo straordinario, quindi complimenti a lui davvero”.