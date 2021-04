Caressa: “Inter, bel gioco? Chi se ne importa. E poi mi piace quando…”

Il giornalista ha detto la sua sulle critiche mosse alla squadra di Conte dopo la vittoria contro il Sassuolo

Eva A. Provenzano

Conte lo ha detto: "Se l'estetica arriverà bene, altrimenti l'importante è che arrivi lo scudetto. E poi per l'estetica andremo in un centro per farci un lifting". A lui delle critiche importa poco perché il suo obiettivo è un altro.

A Radio Dee Jay Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato delle polemiche nate in settimane sul modo di giocare dell'Inter, dopo la vittoria per due a uno sul Sassuolo. «Sono state tante le discussioni sui nerazzurri e sul loro gioco», ha spiegato il direttore del Corriere dello Sport. E il telecronista di Skysport ha replicato così: «Ma io avrei solo una cosa in testa: chissene. Sto vincendo il campionato dopo tanti anni, mi sembra inutile...».

«Credo che la squadra che giochi meglio in questo momento sia l'Atalanta, a tratti anche il Milan. Anche l'Interquando riparte veloce in verticale mi piace», ha sottolineato Caressa quando gli è stato chiesto dal collega qual è la squadra che fa il miglior gioco in Italia. E sull'Atalanta e il suo gioco i due erano d'accordo.

(Fonte: Radio Dee Jay)