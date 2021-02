Inter, il gioco delle coppie funziona: ecco i frutti di mesi di lavoro tattico

La svolta tattica dei nerazzurri ha consentito alla squadra di completare la rimonta sul Milan e conquistare la vetta

Così scrive il Corriere dello Sport: "All'Inter... il gioco delle coppie funziona e Antonio Conte sta costruendo la scalata verso lo scudetto grazie agli automatismi oliati nel corso di questi mesi. L'intesa in campo tra Lukaku e Martinez risale alla scorsa stagione e tra quei due è stato amore (calcistico) a prima vista. Mettere insieme Hakimi e Perisic sulle fasce e far coesistere Brozovic ed Eriksen in mezzo al campo è stato invece più complicato: ci sono voluti tempo, qualche “strigliata” pubblica e una buona dose di pazienza da parte del tecnico di Lecce, che però, complice un mercato senza acquisti, non ha mai messo in dubbio il punto d'arrivo del suo progetto tattico