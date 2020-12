Il Giornale – Inter, fallimento pesante ma occhio alle ripercussioni sul campionato

“Dalla neve di Istanbul alla pioggia di Milano, per Conte in Europa non cambia niente”. Così il Giornale parla dell’ennesima eliminazione dell’Inter ai gironi di Champions e di quella dell’allenatore. E poi di un biscotto amarissimo e avvelenato che il Real non ha fatto e l’Inter si è cotta da sola.

Una vittoria in sei partite al girone e quindi “un fallimento pesante, che ora Antonio Conte e l’Inter dovranno essere bravi a metabolizzare perché potrebbe avere ripercussioni pesantissime sul prosieguo della stagione”, si legge.

“Una notte che allunga ombre sul futuro di un progetto che sembrava aver svoltato dopo la sconfitta con il Real Madrid di due settimane fa. Invece è tutto da rifare, fuori da tutto ma c’è ancora uno scudetto da giocare”, si legge ancora.

(Fonte: Il Giornale)