Inter TV – Tappa per tappa la giornata convulsa dei nerazzurri

E’ stata una lunga giornata per i dirigenti dell’Inter, soprattutto Marotta e Antonello che erano impegnati a Roma con Assemblea (che poi non si è tenuta) e Consiglio di Lega. Ma anche i nerazzurri alla Pinetina hanno avuto una giornata convulsa, come spiegano su Inter Tv. La tv della società interista ha spiegato tappa per tappa come sono andate le cose in queste ore.

“I nerazzurri si sono svegliati convinti di partire per Napoli. In mattina invece arriva la notizia del rinvio della gara. La squadra di Conte si è comunque regolarmente allenata ad Appiano Gentile. Il Ministro Spadafora poi ha anticipato l’intenzione del governo lasciando intendere che la Serie A proseguirà a porte chiuse per tutelare la salute pubblica. Soluzione condivisa dal CEO Sport Beppe Marotta secondo il quale lo strumento delle porte chiuse potrebbe essere l’unico modo per portare a termine il campionato alla luce dell’emergenza in atto”. Ipotesi confermata in serata dal decreto del Consiglio dei Ministri.

(Fonte: Inter TV)