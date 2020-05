Sky – Inter, ad Appiano giornata di tamponi per tutti. Squadra divisa in due gruppi

Giornata di tamponi ad Appiano Gentile per l’Inter. Anche Antonio Conte, come riportato da Sky Sport, si è infatti sottoposto al test anti Covid_19, cosa che non era stata possibile nei giorni scorsi. Come lui, anche i dirigenti presenti alla Pinetina, come Marotta, Ausilio e Zanetti. Per l’allenamento, la squadra resta divisa in due gruppi. Il primo è arrivato questa mattina molto presto, intorno alle 8.30.

Ma sono ore importanti per l’Inter anche fuori dal centro d’allenamento. Come vi abbiamo riportato ieri, infatti, i nerazzurri si sono schierati contro il ritiro, appoggiati da altre società di Serie A.

(Fonte: Sky Sport)