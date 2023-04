CorSera – Inter, ecco i giorni della verità: “In ballo la stagione, come ha detto Marotta…”

Il Corriere della Sera si sofferma sul momento dell'Inter dopo il pari in Coppa Italia: in questi giorni Inzaghi si gioca presente e futuro

Alessandro Cosattini

I giorni della verità di casa Inter. Per questa stagione, per il futuro di Simone Inzaghi, dunque anche in parte per la prossima. Il Corriere della Sera oggi si sofferma sul momento dei nerazzurri dopo il pari in Coppa Italia e in ottica Benfica mercoledì:

“La scelta della Lega di consentire l’anticipo al venerdì per le nostre squadre impegnate nei quarti della grande coppa è stata saggia, giusto venire incontro a chi porta lustro al movimento: giocando oggi, ci sarà il tempo per recuperare energie e qualche eventuale (lieve) infortunio. Anche se per Spalletti, Pioli e Inzaghi l’interrogativo di fondo resta: come si gestiscono i giorni della verità, con impegni così diversi? Turnover sì o turnover no? Meglio rodare la squadra titolare o dare fiducia alle riserve?

Dopo tre sconfitte di fila, in casa nerazzurra sono suonati tutti gli allarmi. Al di là di prestigio, incassi e introiti che la Coppa Italia e la Champions potrebbero portare, la priorità è arrivare tra le prime quattro e «immaginarsi di essere fuori significherebbe rivedere tutti i piani dell’anno prossimo» come ha ribadito l’a.d. Marotta. È superfluo aggiungere che l’unico risultato possibile contro la Salernitana dell’ex Paulo Sousa è la vittoria, anche perché a causa dei punti gettati al vento contro le avversarie medio piccole, adesso l’Inter ha un calendario di ferro, che comprende le sfide con Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e l’ultima giornata in casa del Toro.

Il problema è che l’Inter non vince fuori casa dalla rimonta a Cremona del 28 gennaio, dopo la quale ha infilato una serie di prestazioni diverse tra loro ma accomunate dalla mancanza di gol su azione: siamo a 484 minuti, un’eternità. Senza contare che uno come Lautaro non segna dal 5 marzo. L’argentino oggi dovrebbe fare coppia con Lukaku, reduce dal pesante finale della sfida di Coppa Italia con la Juve: se c’è un’occasione immediata per scaricare l’adrenalina, la rabbia e la frustrazione è questa. Prevedibile per Inzaghi un po’ di turnover, anche se la sfida con il Benfica è distante cinque giorni. I giorni della verità, che valgono una stagione intera. E anche un pezzo di quella prossima”, si legge.

(Fonte: Corriere della Sera)