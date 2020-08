Libero – Mercato Inter, in lista nomi per un progetto preciso. Conte chiede ‘deviazione’

I giovani non bastano per vincere. E L’Inter è partita proprio da quelli. Hakimi ha 21 anni e sono stati spesi 40 mln per prenderlo dal Dortmund. Si pensa a 35 mln almeno per arrivare a Tonali. E poi c’è anche Kumbulla nella lista del mercato nerazzurro, pure lui costa sui 30 mln. Lui, classe 2000 come Sandro, sarebbe il sostituto di Skriniar. È una strategia, quella di acquistare giocatori in prospettiva, che il club nerazzurro ha cominciato nella scorsa stagione con gli acquisti di Barella e Sensi. E pure Lukaku ha solo 27 anni. Si fanno insomma investimenti importanti sui giovani. Le eccezioni sono state fatte per Godin e Sanchez. Ma – scrive il quotidiano Libero -“il risultato è un evidente lavoro di crescita, ma “zero tituli” in bacheca. Ecco perché dal vertice di Villa Bernini tra tecnico e società potrebbe arrivare una leggera deviazione di rotta per provare ad alzare l’asticella”.

Per questo Conte è tornato a chiedere, per il salto di qualità, uomini come Vidal e questa volta potrebbe essere quella buona per averlo. Con il cileno Emerson Palmieri è un altro dei preferiti di Conte. Mentre non vengono considerati imprescindibili Eriksen e Brozovic.

(Fonte: Libero, 28-8-2020)