Inter, ben 19 i calciatori del settore giovanile convocati in Nazionale: i nomi

Sono numerosi i ragazzi del vivaio nerazzurro che saranno impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni

Fabio Alampi

Sono ben 19 i giovani nerazzurri chiamati nelle rispettive nazionali di appartenza. Tanti i match internazionali, di seguito il dettaglio completo delle convocazioni:

Kosovo U21 - Andi Hoti

(Kosovo vs Repubblica Ceca 07.10 e 12.10);

Italia U19 - Alessandro Fontanarosa, Cesare Casadei, Giovanni Fabbian

(Italia vs Lituania 06.10 / Italia vs Islanda 09.10 / Italia vs Slovenia 12.10);

Bulgaria U19 - Nikola Iliev

(Stage + Torneo Amichevole)

Grecia U19 - Nikolaos Botis

(Stage)

Slovenia U19 - Matjaz Samo

(Slovenia vs Islanda 06.10 / Slovenia vs Lituania 09.10 / Slovenia vs Italia 12.10)

Albania U19 - Kristian Dervishi

(Albania vs Montenegro 08.10 e 11.10)

Repubblica Ceca U18 - Samuel Grygar

(Torneo Amichevole)

Russia U18 - Andrea Pelamatti

(Russia vs Norvegia 09.10 / Russia vs Inghilterra 11.10)

Danimarca U18 - Silas Andersen

(Danimarca vs Repubblica Ceca 05.10 / Danimarca vs Croazia 08.10 / Danimarca vs Belgio 11.10)

Irlanda U17 - Kevin Zefi

(Irlanda vs Andorra 07.10 / Irlanda vs Macedonia 10.10 / Irlanda vs Polonia 13.10)

Polonia U17 - Tommaso Guercio

(Polonia vs Macedonia 07.10 / Polonia vs Andorra 10.10 / Polonia vs Irlanda 13.10)

Italia U16 - Francesco Tommasi, Emanuele Granziera, Daniel Fois, Giacomo De Pieri, Matteo Spinaccè, Matteo Venturini

(Italia vs Austria 06.10 e 08.10)

(inter.it)