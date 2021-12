Inter al giro di boa con 46 punti? Solo in due occasioni ha fatto meglio

A vanti tutta verso quota 46. Come ovvio, insomma, l’Inter vuole battere anche il Torino, chiudendo in bellezza l’anno solare e il girone di andata

L'Inter è campione d'inverno, ma ciò non basta a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi: l'obiettivo è infatti quello di mantenere il distacco dalle inseguitrici vincendo domani sera al Meazza contro il Torino. Inseguendo anche un record: "Avanti tutta verso quota 46. Come ovvio - spiega il Corriere dello Sport -, insomma, l’Inter vuole battere anche il Torino, chiudendo in bellezza l’anno solare e il girone di andata. Campioni d’inverno con un turno d’anticipo, i nerazzurri hanno nel mirino la settima vittoria consecutiva e poi starà a Napoli e Milan replicare, visto che scenderanno in campo già sapendo il risultato di Handanovic e soci.