Sky – Inter nona in classifica nel girone di ritorno. Manca reazione sullo svantaggio

La squadra nerazzurra deve ritrovare un passo che ha perso nella seconda parte della stagione quando non è riuscita neanche a recuperare da situazioni di svantaggio

Il momento no dell'Inter è tornato a fare ombra dopo il pareggio con il Torino perché nella giornata in cui Milan e Napoli hanno vinto è sembrata una frenata netta rispetto al desiderio di vincere il campionato. Mancano ancora nove partite alla fine del campionato, dieci se si considera la partita da recuperare contro il Bologna (si giocherà a fine aprile?) e Inzaghiha ancora tempo per cambiare il trend attuale della sua squadra. Deve farlo però immediatamente, senza sbagliare niente. Perché se si contano solo i punti fatti nel girone di ritorno i nerazzurri sono noni in classifica. Tredici punti fatti in totale nella seconda parte di stagione: sei punti nelle ultime sei gare. Sono il frutto di tre vittorie, quattro pari, due sconfitte. Con 12 gol fatti e 8 subiti.