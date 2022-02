CdS – Inter cooperativa del gol. “Nessuna meraviglia ma nelle ultime partite…”

Cresce l'attesa per il derby di Milano: il focus del Corriere dello Sport sull'efficacia offensiva dell'Inter

"Chi, tra Inter e Milan, ha lo spartito migliore? La finale di San Siro darà la risposta e non bisognerà fare le ore piccole per conoscere il vincitore. Nel calcio, a differenza del Festival di Sanremo, c’è anche il pareggio, ma con i due migliori attacchi del campionato (54 gol Inter, 47 Milan) si può dare di più, per cantare in tema". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al derby in programma oggi. L'Inter è una cooperativa del gol, Inzaghi ha diverse opzioni tra cui scegliere in ogni reparto. "Anche se a ranghi completi, non è che nelle ultime partite l’Inter abbia fatto meraviglie, però ha vinto pure le partite che poteva perdere o pareggiare. Nelle ultime sei, Supercoppa e Coppa Italia comprese, ne ha concluse cinque (unico pari il rutilante confronto con l’Atalanta) con un gol di scarto, più di una volta all’ultimo respiro. Sono tutti segnali", spiega il quotidiano.