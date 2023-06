Inter, è il gol di Lukaku col Sassuolo la rete del mese di maggio per LeoVegas

Per la prima volta in questa stagione è il gigante belga a trionfare nella categoria di "Gol più bello del mese"

E' il primo gol realizzato da Romelu Lukaku contro il Sassuolo la rete del mese secondo LeoVegas. Ecco il comunicato: "Per la prima volta in questa stagione è il gigante belga a trionfare nella categoria di "Gol più bello del mese"! La sua straordinaria giocata da fuori l'area di rigore gli è valsa lo scettro, tolto dalle mani dei protagonisti di Champions. Lo stop sotto marcatura vicino all'area avversaria, il controllo col fisico, e col sinistro una fucilata imparabile per Consigli che non può essere altro se non la rete più bella dell'Inter siglata a Maggio".