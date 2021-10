La Stampa – Inter macchina da gol, Juve più democratica senza CR7. E Dzeko…

L'edizione odierna de La Stampa presenta così la sfida tra Inter e Juventus, menzionando anche i due grandi assenti: Lukaku e Cristiano Ronaldo

"Li hanno già cancellati dalle magliette e dai ricordi, ma ora i tifosi di Juventus e Inter sperano di poter dimenticare Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku anche guardando la classifica dei marcatori". Apre così l'articolo de La Stampa in vista di Inter-Juventus , posticipo della nona giornata di Serie A. L'obiettivo per entrambe le squadre è vincere e non perdere terreno dalle prime posizioni dopo un inizio di stagione con qualche passo falso di troppo. "La Juventus senza Ronaldo è più democratica, con Morata e Dybala bomber di squadra grazie a 3 centri ciascuno, anche se

è quella meno prolifica tra le sette squadre italiane impegnate pure in Europa. Tutto l'opposto dell'Inter che è una macchina da gol (26), può contare già su 12 marcatori diversi e soprattutto si sta esaltando con Edin Dzeko", spiega il giornale torinese. Lo stesso bosniaco ha segnato 7 gol e, per ora, non sta facendo rimpiangere Lukaku che, a fine anno, ne fece 30 in 44 partite, il 30% dei 101 gol dell'Inter di Conte. Ronaldo, invece, fece addirittura di più, 36 gol su 108 per un 33% totale.