EDICOLA CDS – Inter, troppi gol falliti: ancora un pari a Kiev con lo Shakhtar

Si parla ovviamente della gara tra Shakhtar Donetsk e Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Inter, troppi gol falliti: ancora un pari a Kiev con lo Shakhtar (0-0). Dzeko e Lautaro in giornata no. Lo Sheriff batte a sorpresa il Real Madrid: è solo in vetta".