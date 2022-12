Sky – Lukaku ora deve voltare pagina: l’Inter ha bisogno dei suoi gol per la rimonta

L’Inter aspetta la svolta di Romelu Lukaku . Gli infortuni sono finalmente alle spalle, ora Big Rom non vede l’ora di tornare nella seconda avventura in nerazzurro. Ne parla così il sito di Sky Sport in vista del Napoli.

“Finora per Big Rom è stata un’annata senza soddisfazioni. Dagli infortuni che lo hanno tenuto per tanto tempo lontano dai campi (finora ha giocato solo 5 partite con l’Inter), alla delusione Mondiale con il Belgio, segnata dai suoi errori (e lacrime) nella gara decisiva contro la Croazia. Lukaku deve voltare pagina e l’Inter ha bisogno dei suoi gol per risalire in classifica”, si legge.