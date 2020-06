TS – Inter, Conte chiede gol dalla panchina: in Serie A solo la Spal ha fatto peggio

C’è un dato che Antonio Conte vuole migliorare al più presto: quello dei gol dalla panchina. Come evidenziato da Tuttosport, l’Inter è la penultima squadra di Serie A per reti realizzate da calciatori subentrati a partita in corso. Peggio ha fatto solamente la Spal: “Se facessero classifica i gol segnati dalla panchina, l’Inter sarebbe in piena zona retrocessione. Finora peggio, in campionato, ha fatto soltanto la Spal. Nella partita a “ciapa no”, i nerazzurri vincono 1-0 grazie al gol segnato da Alessandro Bastoni a Lecce qualche minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Diego Godin“.