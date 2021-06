Inter, in 4 in lizza per il Gol della Stagione: lunedì la finale, i candidati

Prosegue il sondaggio lanciato dal club nerazzurro sul gol più bello dell'ultima stagione: siamo alla Final Four

Si entra nella fase caldissima delle votazioni per il GOAL OF THE SEASON - Powered by EA Sports FIFA: i tifosi nerazzurri, attraverso i voti nelle Instagram Stories del profilo ufficiale dell'Inter stanno scegliendo il gol più bello tra i 101 segnati nel 2020/2021.