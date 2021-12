Roma-Inter, nerazzurri in gol per la 18esima gara consecutiva fuori casa. Il record…

La formazione interista è corsara in 'terra nemica'. Anche oggi, come succede da diciotto gare in trasferta, è andata in rete

Eva A. Provenzano

18 trasferte consecutive con gol in Serie A. L'Interfa un record eguagliando sé stessa: nella gara contro la Roma, la squadra di Inzaghi ha segnato tre gol e andando a rete anche nella gara dell'Olimpico è riuscita a segnare per la diciottesima partita di fila tra quelle giocate fuori dalle mura di casa.

Era successo un'altra volta nella storia nerazzurra, da quanto riporta Opta, ma bisogna tornare alla stagione '50-'51, quando per 18 gare lontano da Milano, dall'ottobre 1950 al settembre 1951, la squadra nerazzurra fece registrare questo stesso dato.