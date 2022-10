CdS – Inter, altra goleada. Ora con la Juve una bella prova-verità

Ecco l'articolo del Corriere dello Sport in merito al successo dell'Inter sulla Sampdoria per 3-0: i dettagli

"Altra goleada, per restare in media. E calarsi, da domani, nella settimana che porta all’Allianz Stadium per una bella prova-verità davanti alla Juve". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al successo dell'Inter sulla Sampdoria: "L’Inter segna in tre reparti diversi, con questo tris Inzaghi arriva a diciotto reti nelle ultime sei partite. Il calcolo si fa in un attimo. Con esso, la certificazione che il mese di ottobre ha tolto del tutto il tecnico dalla crisi. Procede col pilota automatico, questa Inter che rende facile la notte davanti all’amato Stankovic", prosegue il quotidiano.