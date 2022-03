Inter, Gosens partirà ancora dalla panchina: a sinistra gioca nuovamente Perisic

L'esterno croato giocherà dal primo minuto contro la Fiorentina: il tedesco sarà un'arma a partita in corso

L'Inter punta a tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio contro il Torino: i nerazzurri affrontano oggi alle 18 la Fiorentina. Per quanto riguarda la formazione, ancora una volta Robin Gosens pare destinato a partire dalla panchina: sulla sinistra giocherà Perisic, con il tedesco pronto a subentrare a gara in corso. Queste le probabili scelte di Inzaghi secondo il Corriere dello Sport: "A sostituire De Vrij in mezzo alla difesa sarà Skriniar, con inserimento di D'Ambrosio sul centro destra. Sullo stesso lato, si rivedrà pure Dumfries, mentre a sinistra partirà nuovamente Perisic. Gosens, quindi, sarà nuovamente la carta da giocare in corsa. In attacco, si va verso la continuità, nel senso che l'idea è quella di confermare il tandem Dzeko-Lautaro".