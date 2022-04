Udinese-Inter, Gosens: se i progressi continuano sarà a disposizione

Il calciatore tedesco sembrava favorito per un posto da titolare contro il Bologna ma lo ha fermato un affaticamento. Sta meglio

Era atteso il suo esordio dal primo minuto nella gara dell'Inter con il Bologna, ma un affaticamento lo ha mandato al tappeto e anche contro i rossoblù in campo da titolare è sceso Ivan Perisic. Ora c'è ottimismo per il recupero di Robin Gosens in chiave Udinese. Il calciatore nerazzurro si è allenato sul campo e se le sue condizioni miglioreranno ancora come è successo in questi giorni, sarà a disposizione del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. In ogni caso, molto probabilmente, dal primo minuto - anche alla Dacia Arena - ci sarà il croato nella formazione titolare.