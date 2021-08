Inter, incredibile remake con Real e Shakhtar. Il Gladbach: “Non siamo invitati alla reunion”

Aspettando la squadra della quarta fascia, l'Inter si ritrova sorteggiata contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk

Aspettando la squadra della quarta fascia, l'Inter si ritrova sorteggiata contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, per quello che sarà un incredibile remake del girone della stagione 2020-21, chiusa in maniera infausta per i nerazzurri. In quel girone c'era anche il Borussia Moenchengladbach, non qualificata in questa edizione della Champions League. E proprio su questo il club tedesco ha scherzato: "Noi non siamo invitati alla reunion del gruppo D", il tweet ironico del Gladbach.