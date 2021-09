Inter, Graziani: “Dzeko? Non ha più l’istinto killer. Non può sostituire Lukaku”

Le parole dell'ex calciatore: "In Serie A paghi meno la sua assenza, in Europa invece ti rendi conto dell’addio del belga"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così di Edin Dzeko dopo la sconfitta dell'Inter ai danni del Real Madrid: "Non ha più l’istinto del killer, il fiuto del gol. I nerazzurri hanno perso Lukaku e il bosniaco non può sostituirlo a livello di concretezza. In Serie A paghi meno la sua assenza, in Europa invece ti rendi conto dell’addio del belga".