Biasin: “Inter, il gruppo c’è e dà segnali. Inzaghi deve crescere su un aspetto”

I nerazzurri trovano un successo fondamentale per riprendere la marcia in campionato e ritrovare serenità ed entusiasmo

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Libero, ha analizzato il successo dell'Inter sul campo del Sassuolo: "L'Inter non poteva essere "quella roba lì". A Reggio, col Sassuolo, non ha giocato una partita da stropicciarsi gli occhi, ma ha fatto quello che si chiede a una rosa con ambizioni: ha assorbito il colpo del pari, non si è scomposta, è tornata avanti, ha gestito fino al 90'. Inzaghi probabilmente deve ancora crescere quanto a "coraggio", ma il suo gruppo c'è, dà segnali e vedremo cosa riuscirà a combinare nell'inferno del Camp Nou".