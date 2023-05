Inter, Guarino: “Reazione doverosa. Il terzo posto è l’obiettivo più importante”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio in rimonta contro la Juventus, Rita Guarino, allenatrice nerazzurra, ha commentato così il risultato e la prestazione: "Era una reazione doverosa, nel primo tempo abbiamo approcciato male e abbiamo concesso due regali veramente troppo facili per poterli sbagliare da parte loro. Era doveroso reagire così perché non ci stava stare sotto per queste disattenzioni. Nella maggior parte delle partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo: a parte la Roma, le prestazioni sono state fatte, ma fa parte del percorso. Inter-Fiorentina? L'obiettivo del terzo posto deve rimanere il più importante, dovremo prepararci al massimo e trovare le soluzioni per vincere".