UFFICIALE – Mercato Inter, Gulacsi rinnova con il Lipsia: contratto fino al 2025

Peter Gulacsi era nel mirino dell'Inter, ma oggi il portiere ha rinnovato con il Lipsia fino al 2025

"Quello è stato ed è un periodo straordinario e di grande successo e vorremmo continuare a viverlo insieme. Io e la mia famiglia ci sentiamo incredibilmente a casa qui. Lipsia è diventata una seconda casa per noi ed è proprio questa atmosfera di benessere che è importante per me per poter esibirmi nel miglior modo possibile", le prime dichiarazioni del portiere.