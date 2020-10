Di Marzio: “Hakimi, l’Inter ha giocato su un punto per averlo. Nainggolan-Cagliari…”

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato di come è stato definito dall’Inter l’affare Hakimi: “La società nerazzurra ha puntato sula voglia del giocatore di giocare da protagonista. Zidane non gli ha mai garantito il posto e su questa mancanza di fiducia dell’allenatore l’Inter ha giocato per convincerlo e ha avuto la forza di mettere sul piano i 40 mn di euro richiesti dal club spagnolo“. Poi il riepilogo sul mercato in uscita.

Giornata di partenze per il club nerazzurro. Prestito oneroso con diritto di riscatto al Rennes. Operazione a titolo definitivo con all’interno Ladinetti che andrebbe in prestito all’Olbia. Darmian in mattinata domani a Milano per le visite mediche e firmare il contratto con i nerazzurri.

(Fonte: SS24)