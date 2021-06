SI – Per Hakimi l’Inter non vuole contropartite. Emerson Royal, al momento…

Oggi nella sede dell'Inter c'è stato un incontro con l'agente e l'intermediario di Emerson Royal

Hanno comunicato ai nerazzurri che il Barça in questo momento non lo vende e che il giocatore si giocherà le sue carte con Koeman. Non c'è una trattativa e difficilmente nei prossimi giorni ci sarà. Per quanto riguarda Hakimi andrà via soltanto cash, l'Inter non vuole contropartite.