Inter, per Hakimi sei gol e sei assist. Solo un altro come lui nei top5 campionati europei

Il marocchino ha servito a Darmian il passaggio vincente nell'azione del gol che è servito a sbloccare la gara col Verona

Antonio Conte lo ha pure preso in giro. "Le punizioni le sa battere, i rigori no. Dovranno morire tutti prima che batte un rigore lui". Povero Hakimi, schiaffi, carezze, battute. Tutte a lui. Dovrebbe preoccuparsi se non fossero un sogno piuttosto evidente del feeling che è nato con l'allenatore. Proprio lui che all'inizio della stagione gli ha spiegato come voleva giocasse e ha fatto di tutto perché si adattasse anche alla fase difensiva, essenziale per giocare in Serie A.