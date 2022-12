TS – Inter, Hakimi suggestione se parte Dumfries. Due piste più concrete

Chi potrebbe arrivare all'Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries? TuttoSport di oggi prova a fare chiarezza sulla questione: "Al di là della suggestione Hakimi - il marocchino tornerebbe volentieri a Milano... - e del desiderio di Inzaghi di ri-alleneare Lazzari (ma l'esterno ha da poco rinnovato con la Lazio e non sarà semplice strapparlo a Lotito), sono due, ad oggi, i giocatori che maggiormente intrigano. Uno è un vecchio obiettivo, già cercato nel 2021 prima dell'affondo per Dumfries, ovvero Emerson Royal , allora al Barcellona e oggi al Tottenham. Conte non pare particolarmente "innamorato" del brasiliano e probabilmente con l'offerta giusta non direbbe no. Anzi, chissà che anche il Tottenham non provi a entrare nella riffa per Dumfries (e occhio pure all'Arsenal)".