Inter, Handanovic compie oggi 36 anni. Il messaggio del club: “Tanti auguri capitano!”

Tanti auguri a Samir Handanovic! Il portiere sloveno, nato a Lubiana il 14 luglio del 1984 oggi compie 36 anni e festeggia il suo nono compleanno con la maglia nerazzurra. Il 31 dicembre 2019 Handanovic ha chiuso il decennio come il giocatore con più presenze (368) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo. Per quanto riguarda le presenze in nerazzurro, lo sloveno è il terzo portiere che ne ha collezionate di più nella storia dell’Inter.

Al numero 1 e capitano nerazzurro i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!

(inter.it)