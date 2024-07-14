Nel giorno del 40esimo compleanno, il club nerazzurro manda gli auguri del club e dei tifosi all'ex portiere e capitano
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Samir Handanovic compie 40 anni. L'ex portiere sloveno spegne 40 candeline e l'Inter celebra il suo ex capitano con gli auguri attraverso i canali ufficiali.
"Traguardo importante per Samir Handanovic. L'ex portiere e capitano nerazzurro che ha vestito la maglia dell'Inter per più di una decade, oggi festeggia il suo 40esimo compleanno essendo nato il 14 luglio del 1984 a Lubiana.
Dieci anni in maglia nerazzurra durante i quali Samir ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba in decima posizione nella classifica delle presenze all-time del Club: 455 partite in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata in 166 occasioni.
Affidabilità, leadership e grande tecnica sono le caratteristiche che lo hanno contraddistinto in nerazzurro e grazie alle quali è stato determinante nella conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.
A Samir i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi".
(Fonte: Inter.it)
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