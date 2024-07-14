Samir Handanovic compie 40 anni. L'ex portiere sloveno spegne 40 candeline e l'Inter celebra il suo ex capitano con gli auguri attraverso i canali ufficiali.

"Traguardo importante per Samir Handanovic. L'ex portiere e capitano nerazzurro che ha vestito la maglia dell'Inter per più di una decade, oggi festeggia il suo 40esimo compleanno essendo nato il 14 luglio del 1984 a Lubiana.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 16: Former FC internazionale goalkeeper Samir Handanovic reacts in the tribune during the Primavera 1 match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Konami Youth Development Center on September 16, 2023 in Milan, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Dieci anni in maglia nerazzurra durante i quali Samir ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba in decima posizione nella classifica delle presenze all-time del Club: 455 partite in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata in 166 occasioni.

Affidabilità, leadership e grande tecnica sono le caratteristiche che lo hanno contraddistinto in nerazzurro e grazie alle quali è stato determinante nella conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

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A Samir i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi".

(Fonte: Inter.it)