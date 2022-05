GdS – Inter, Handanovic vicino al rinnovo. Per lui anche un compito ‘aziendale’

Lo sloveno vestirà la maglia nerazzurra per un altro anno dopo aver accettato di ridursi l'ingaggio

Samir Handanovic sarà ancora un portiere dell'Inter. Lo sloveno è pronto a firmare il suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro, come spiega oggi la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Se n'è parlato a lungo, si sono analizzate le alternative e si è cercato di capire quanto André Onana sia già pronto a essere titolare indiscusso dell'Inter. Ora, però, il verdetto è agli sgoccioli: Samir Handanovic viaggia spedito verso un rinnovo di contratto annuale con un doppio obiettivo personale. Il capitano vorrà lottare ancora per il posto da primo portiere di Simone Inzaghi e avrà anche il compito "aziendale" di permettere alla new entry camerunese di ambientarsi al meglio, recuperando dalla stagione di semi-inattività".