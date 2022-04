Sky – Inter, Handanovic resta in dubbio fino all’ultimo. Gosens in gruppo

Una buona notizia per Simone Inzaghi dal campo, una meno invece: ecco le novità di casa Inter in vista dell'Udinese

Una buona notizia per Simone Inzaghi dal campo, una meno invece. La prima riguarda Robin Gosens, che oggi ha lavorato in gruppo ed è pronto a tornare tra i convocati per la trasferta di Udine. Non ancora al 100% invece Samir Handanovic in casa Inter, come riportato dall'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile.

"Ti rispondo in maniera parziale. Handanovic credo partirà per Udine, l'unico che non andrà è Bastoni infortunato, oltre a Calhanoglu squalificato. Handanovic ha lavorato oggi come Radu e Cordaz? No. Non è dunque al 100%. Parte, ha chance di farcela, io però mi limito a tenerlo in forte dubbio e ci sono dunque possibilità che giochi ancora Radu. Ma è importante aspettare le parole di Inzaghi, l'allenamento è terminato da poco, bisognerà vedere anche cosa dirà Handanovic. Punti interrogativi che ci portiamo avanti, la partita è fondamentale. Non posso dire che sia al 100% recuperato, teniamo il dubbio con Radu", ha detto Barzaghi sul capitano nerazzurro.