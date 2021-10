Inter, Handanovic all’ultima stagione. “Ma una notizia ne ha stuzzicato l’orgoglio”

Samir Handanovic è all'ultima stagione interista e vuole lasciare il segno. Non è più una sicurezza ma a Firenze e Reggio Emilia è stato fondamentale

"Samir Handanovic è all'ultima stagione interista e vuole lasciare il segno, chiaro". Così Il Giorno, nella sua edizione odierna, sul momento del portiere sloveno. Il capitano nerazzurro vuole infatti godersi l'ultima stagione da titolare con la Beneamata e dovrà essere al meglio per consentire alla squadra di lottare di nuovo per lo scudetto. Spiega il quotidiano: "Batman ha il mantello sgualcito perchè da diverso tempo non è più una sicurezza. Però, a Firenze e Reggio Emilia è stato fondamentale. Segno che la notizia dell'acquisto di Onana ne ha stuzzicato l'orgoglio".