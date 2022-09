Inter, i campioni del ’91 a cena. Retroscena Pellegrini: “No a Berlusconi per…”

Pellegrini ha svelato a Klinsmann un retroscena: "Jurgen tu non sai che ai Mondiali del 1990 in Italia io vidi la partita Olanda-Germania a Milano, al fianco di Berlusconi. C’eravate voi interisti con Brehme e Matthaeus e i milanisti Gullit, Rijkaard e Van Basten. Vinceste voi 2-1, tu segnasti il primo gol e alla fine Berlusconi mi disse: “Ti do quindici miliardi per Klinsmann”. Ma io non cedetti e sono felice che tu sia rimasto all’Inter".