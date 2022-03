Inter, i tifosi hanno scelto: è Dumfries il Player of the Month di febbraio

L'esterno destro olandese è stato premiato come miglior calciatore nerazzurro dell'ultimo mese: succede a Sanchez

È Denzel Dumfries il LENOVO Player of the Month del mese di febbraio! I tifosi nerazzurri hanno scelto il centrocampista come miglior giocatore esprimendo le proprie preferenze nel sondaggio proposto su Twitter, Instagram e Weibo.