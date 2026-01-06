fcinter1908 ultimora Inter, i tifosi hanno scelto il Betsson Player of the Month di dicembre: ecco chi è

Inter, i tifosi hanno scelto il Betsson Player of the Month di dicembre: ecco chi è

Il capitano nerazzurro è stato il giocatore più votato dai tifosi attraverso i canali social ufficiali dell'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez è il Betsson Player of the Month di dicembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto il capitano nerazzurro come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter.

Capocannoniere della Serie A 2025/26, Lautaro ha aperto l'anno con il suo decimo gol in Campionato andando a segno in 5 partite di fila con sei reti nelle ultime cinque gare di campionato. Nel mese di dicembre il Toro ha messo il suo sigillo in tutte le gare del torneo contro Como, Genoa e Atalanta, servendo anche un assist nel successo contro i liguri. Il capitano nerazzurro ha aperto il nuovo anno con la stessa grinta con cui ha chiuso il 2025, conquistando per cinque volte consecutive il premio come Man of the Match al termine dei 90'.

Rendimento e record per il numero 10 nerazzurro, a quota 167 gol con l'Inter, a sole quattro reti di distanza da Roberto Boninsegna, sul podio dei migliori marcatori di sempre nell'Inter.

(Fonte.: Inter.it)

