Inter, i tre punti con l’Atalanta per staccare l’ultimo certificato per la richiesta scudetto

Sfida importante quella di stasera a San Siro tra Inter e Atalanta. Una gara che dirà di più sulle ambizioni di entrambe le squadre. Conte affronta Gasperini che ieri in conferenza stampa ha esaltato pubblicamente.

“Il crash test è per entrambe, e bello tosto. Anche se quello di Gasperini, ieri, non era un distinguo a proprio uso e consumo: «L’Inter punta di sicuro allo scudetto e con merito, noi abbiamo 11 punti in meno e dunque il nostro target è di circa 70 punti finali: non da scudetto, ma da Europa». L’analisi è ragionevole: pure arrivando a -8 dalla rivale non cambierebbero le prospettive, anche perché se la Juve dovesse battere la Roma la vetta resterebbe lontana 11 lunghezze. Ma se tre punti contro l’Atalanta diventano forse l’ultimo certificato necessario all’Inter per fare la sua richiesta da scudetto, non scivolare contro l’Inter – tanto più se scivolasse la Roma – per la Dea sarebbe un altro passo importante, soprattutto psicologicamente, in chiave Europa. Quale Europa, si capirà più avanti: neanche Gasp ha così fretta di saperlo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.