L’Inter posta gli attaccanti che hanno segnato con la Juve. C’è Icardi: tifosi scatenati

Il club nerazzurro, in un post social, ha iniziato il countdown per il derby d'Italia e ha pubblicato le foto dei giocatori che hanno fatto gol ai bianconeri

Tra pochi giorni sarà Juve-Inter , il derby d'Italia, emozioni garantite, ieri oggi e domani. Il club nerazzurro, su Instagram, ha pubblicato le foto dei giocatori che in passato hanno segnato alla squadra bianconera. In rassegna si passa da Milito, Martins, Cruz, Perisic passando per Balotelli e Palacio e si arriva pure a Icardi .

L'ex nerazzurro di gol alla Juventus ne ha fatti 8 in 11 partite ufficiali giocate in campionato e Coppa Italia. I tifosi interisti non hanno dimenticato che l'argentino era una bestia nera per la Juve. Così tutti hanno notato, tra tutte quelle del post, proprio quella di Maurito e i commenti si sono sprecati. "Non vedevo una foto di Maurito dal 2017, magari torna", ha scritto un utente. "Maurito li purgava sempre", il commento di un altro.