Inter, idea Raspadori per il dopo Lautaro. Gli occhi di tanti club sul giovane

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante del Sassuolo finito anche in Nazionale maggiore

Giacomo Raspadori ha attirato su di sé tutti i riflettori nelle ultime settimane. Il giovane talento del Sassuolo è finito nel mirino anche dell'Inter, come ribadisce la Gazzetta dello Sport quest'oggi: "Nelle ultime settimane il suo nome è già stato accostato all’Inter nell’eventualità di una chiamata irrinunciabile per Lautaro Martinez, ma è presto per approfondire questo tema. Guarda caso, però, in contemporanea prendono quota le azioni del Milan, a caccia di un talento giovane per l’attacco. Nei piani rossoneri (oltre all’esperto Giroud) c’è l’intenzione di investire su un giovane. E il baby neroverde ha i requisiti giusti. E può vantare quel formidabile biglietto da visita della doppietta alla squadra di Pioli a San Siro. Alle due milanesi Giacomo piace".

All'estero le pretendenti per l'attaccante non mancano: "Chi si è fatto avanti in tempi non sospetti è l’attuale presidente dell’Olympique Marsiglia, lo spagnolo Pablo Longoria. A gennaio l’ex capo scout del Sassuolo ha chiamato l’a.d. Giovanni Carnevali offrendogli 10 milioni di euro: «Lo prendo subito». Longoria il sosia di Aguero l’aveva visto crescere nelle giovanili emiliane ed era il più deciso a scommettere sul suo successo". Ma non solo: "Sia il Lipsia che l’Eintracht Francoforte hanno bussato alla porta emiliana. Anche per loro sono arrivate per ora risposte cortesi, ma senza particolari aperture. In ogni caso la famiglia Raspadori e il suo agente, Tullio Tinti, hanno un obiettivo primario: crescere senza scossoni. Piuttosto che affrettarsi a fare il grande salto, con il rischio di avere un ruolo marginale, meglio un’altra stagione da protagonista nel Sassuolo. È altrettanto vero, però, che nelle prossime settimane le lusinghe aumenteranno a dismisura".