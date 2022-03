Vernazza (GdS): “Inter soluzione ideale per Dybala, ma solo a una condizione”

L'attaccante argentino non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, e a fine stagione lascerà la Juventus

Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà la Juventus: "Dybala e il suo agente devono decidere che cosa privilegiare. Se sono mossi dalla voglia del contratto della vita, la firma che sistema i conti per sempre, bandiranno un'asta e si consegneranno al miglior offerente. L'Inter non parteciperà a trattative "rialziste", farà la sua proposta e da lì non si schioderà, se non per minimi arrotondamenti. Nelle trattative Beppe Marotta non è aspro quanto Arrivabene, ma condivide con il collega il senso per i conti e per l'equilibrio finanziario. Se però Dybala ha la testa e la pancia agitate dalla voglia di rivalsa, l'Inter è la soluzione ideale. Che cosa c'è di meglio dell'Inter per chi abbia l'urgenza di dimostrare qualcosa alla Juve? Sul piano tecnico, Dybala può diventare la variabile che manca a Simone Inzaghi, garantire la giocata geniale, il tiro o l'assist a sorpresa, il colpo di timone in un mare compassato".