Padovan: “Inter, il profilo ideale per il dopo Inzaghi sarebbe Sarri. Ecco perchè”

Giancarlo Padovan, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato del futuro della panchina dell'Inter, con Inzaghi sempre più nel mirino della critica: "Ho frequentato i più disparati argomenti per dire e ribadire che Simone Inzaghi non deve essere esonerato prima della fine della stagione. Tuttavia ho ammesso anch'io che, per quanto è dato ad intendere, non sarà più sulla panchina dell'Inter l'anno prossimo. Naturalmente mi sono fatto abbagliare dalla possibilità di un ritorno di Antonio Conte al pari di una seducente avventura affidata a Roberto De Zerbi. Eppure ci sarebbe un allenatore perfetto per questa Inter e, secondo me, disponibile al secondo tentativo con una grande. Si tratta di Maurizio Sarri.