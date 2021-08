Nandez e non solo, l’Inter continua a lavorare sulla “soluzione ideale”

Il club nerazzurro vedrà il Cagliari per il calciatore uruguaiano ma Marotta e Ausilio pensano che per la destra non basti lui

I dirigenti nerazzurri quindi continuano a tenere sott'occhio - come spiega il Corriere dello Sport - altre piste anche perché, con l'infortunio di Rog, potrebbero allungarsi i tempi per arrivare al calciatore del Cagliari. "In via della Liberazione non a caso continuano a tenere monitorate tutte le piste, dal preferito Dumfries a Zappacosta, passando per Bellerin, per il quale l'Arsenal ha aperto la prestito con diritto di riscatto", si legge sul quotidiano.