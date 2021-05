GdS – Inter, Conte ha le idee chiare: turnover con Samp e Roma, ma con la Juve…

Le possibili scelte dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte nelle ultime quattro sfide di campionato dopo la vittoria dello Scudetto

La Gazzetta dello Sport è sicura: Antonio Conte sta pensando a un turnover ponderato contro Samp e Roma per poi schierare i titolari all'Allianz Stadium contro la Juventus. "Sabato dovrebbe toccare a Ranocchia al centro della difesa. L'uomo spogliatoio per eccellenza ha iniziato con Conte tra Arezzo e Bari. La stima reciproca è enorme e il tecnico avrebbe voluto mandarlo in campo già a Crotone. Possibile che D'Ambrosio, che però non ha ancora i 90' nelle gambe, faccia rifiatare uno tra Skriniar (titolare fisso dal 25 novembre per 33 partite) e Bastoni, con l'altro che si fermerebbe contro la Roma".